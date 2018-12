Handbalster Amega scoort acht keer bij grote zege op Kroatië

MONTBÉLLARD - De Nederlandse handbalvrouwen hebben ook hun laatste groepsduel op het EK gewonnen. Kroatië werd vanaf het eerste fluitsignaal kansloos gelaten: 34-23. Delaila Amega uit Heerhugowaard maakte acht doelpunten en werd uitgeroepen tot speelster van de wedstrijd.

Eerder dit toernooi werden Hongarije en Spanje al verslagen. Tegen de Kroatische vrouwen bleek al snel dat Oranje veel te sterk was. Het werd meteen 4-0, waarna Nederland uitliep naar 11-6.

Groot verschil bij rust

Kroatië kwam even terug tot een achterstand van drie punten, maar verder liet de ploeg van Helle Thomsen het niet komen. Bij rust was de marge al zeven: 17-10.

Zes op rij

De tweede helft ging het aanvankelijk gelijk op. Kroatië maakte er 22-17 van en leek even aan te haken. Toen scoorde Oranje echter zes keer op rij, waardoor een definitief gat geslagen was. Uiteindelijk stond er na zestig minuten handbal 34-23 op het scorebord.

Delaila Amega

De Heerhugowaardse Amega (21) werd daarna uitgeroepen tot beste speelster. Met acht treffers had ze dan ook een flink aandeel in de overwinning. Ook de Noord-Hollandse Tess Wester, Merel Freriks en Jessy Kramer kwamen veelvuldig in actie. Nyck Groot en Debbie Bont kregen rust met het oog op de tweede ronde.