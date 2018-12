Zaandamse ontmoetingsplek voor vluchtelingen vreest voor voortbestaan: "Sfeer is hier precies goed"

ZAANDAM - Bij vrijwilligersorganisatie De Sluis kunnen vluchtelingen terecht voor taalles. Zaankanters geven hen individueel of in kleine groepjes Nederlandse les. De vluchtelingen, veelal afkomstig uit Syrië, zijn ontzettend blij met de hulp. "Het is moeilijk om anders in contact te komen met Nederlanders", vertelt een vrouw. "Ze hebben het altijd zo druk."

Al enkele jaren is het project in de Jufferstraat een succes, maar nu is het voortbestaan onzeker. De gemeente Zaanstad wil bezuinigen. De twee coördinatoren Truus en Esther krijgen nu samen voor 36 uur betaald, maar dat moet terug naar 24 uur. De rest van de uren moeten dan worden ingevuld door iemand van Vluchtelingenwerk, maar dat ziet niemand zitten.

'Gezellig blijven kletsen'

Truus en Esther worden bijgestaan door een handvol vrijwilligers, diehet laagdrempelig aanpakken. Geen moeilijke toetsen of ingewikkelde dictees, gewoon een praatje aanknopen. "Je moet natuurlijk wel gewoon gezellig kunnen blijven kletsen." En dat lijkt te werken, want de cursisten pikken de Nederlandse taal 'bijzonder snel op', erkent Esther.

Lees ook: Moestuin Heerhugowaard verbindt vluchtelingen en bewoners

"Ik denk dat dat komt doordat de sfeer hier precies goed is. Je zit niet in een schoolse setting, maar het is ook niet zo relaxt dat je hersens gaan slapen. Het zit precies ertussenin, op een punt waarop je goed dingen kan opnemen." De focus ligt op de gesproken taal, vertelt de coördinator. "Hier gaat het erom dat je contact hebt met Nederlanders en dat je leert praten zoals Nederlanders zelf praten.

Anticonceptie

Een vrijwilliger vraagt aan twee cursisten van in de vijftig of ze weten wat anticonceptie is. "Hoe oud is je vrouw?" vraagt hij. "Vijftig", antwoordt de man. "O, dat is netjes", zegt de vrijwilliger, "dan heeft ze geen anticonceptie meer nodig", voegt hij daar gekscherend aan toe. Hij vindt het erg leuk om les te geven. "Je krijgt er meer voor terug dan dat je geeft", zegt hij lachend.

Lees ook: Vluchteling geeft concert bij Zaanse opvanglocatie: "Fijn dat ik iets terug kan geven"

Ilya is inmiddels drie jaar in Nederland en spreekt goed Nederlands. Hij heeft het geleerd bij De Sluis en van zijn Nederlandse vriendin. Hij komt er ook vaak omdat het er gezellig is. "Het is mijn thuis", besluit hij.