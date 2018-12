Automobilist rijdt door na botsing met 96-jarige man

PURMEREND - De bestuurder van een witte bestelbus heeft gisterochtend de benen genomen na een botsing met een 96-jarige automobilist. Dat gebeurde op de Burgemeester D. Kooimanweg in Purmerend.

De hoogbejaarde man kwam door de klap met zijn voertuig tegen een lantaarnpaal tot stilstand. De lichtmast viel vervolgens om. Of de man gewond is geraakt, is niet bekend.

Lees ook: Hoogbejaarde vrouw enorm geschrokken na autocrash bij woning: "Net een racebaan hier"

De bestuurder van de bestelbus is na de aanrijding doorgereden. De politie is dan ook op zoek naar mensen die het ongeluk hebben gezien, of de wagen met schade aan de voorkant hebben zien rijden.