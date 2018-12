Acht maanden celstraf voor brutale en agressieve inbreker in Hilversum

HILVERSUM - Een 26-jarige man heeft acht maanden gevangenisstraf, waarvan twee maanden voorwaardelijk, gekregen voor twee inbraken afgelopen augustus aan de Utrechtseweg in Hilversum. Vooral de inbraak waarbij de bewoners nog binnen zaten, heeft de rechter zwaar laten meerekenen bij het beoordelen van de straf.

Dat schrijft De Gooi en Eembode. De dief brak op 15 augustus in bij huizen aan de Utrechtseweg in Hilversum.

Een stel dat daar woonde, hoorde rond 20.30 uur dat er een het raam in de slaapkamer werd gemorreld. Toen de man er ging kijken, zag hij dat een dief binnen was geweeest. De twee pakten een fiets en gingen op zoek naar de inbreker. Als ze een man zien die het zou kunnen zijn, spreken ze hem aan.

Lees ook: Inbreker aangehouden na korte achtervolging in Hilversum

"Blijf staan, u hebt net ingebroken bij ons." Maar dat maakte kennelijk weinig indruk op de dief. Hij liet zien dat in zijn tas niet de bewuste iPad zat die was gestolen en wist zogenaamd niets van de inbraak af. Toen er echter een man met een rottweiler bij kwam staan, raakte hij blijkbaar in paniek. Hij sloeg één van de mannen en rende weg.

De gealarmeerde politie kwam desondanks net op tijd om de man aan te houden.

Vingerafdruk gevonden

Ondanks het vele bewijs - er was onder andere een vingerafdruk gevonden in een van de huizen - bleef de inbreker ontkennen dat hij er had ingebroken. Zijn verklaring was dat hij op weg was naar zijn vriendin en de klap aan de man gaf hij omdat hij bang was van de hond. De rechter geloofde daar niet in.