Pakjesavondspits in volle gang, vooral rondom steden druk

NOORD-HOLLAND - Lelijk weer en mensen die op tijd thuis willen zijn voor pakjesavond zorgen voor een stevige avondspits die ruim een uur eerder van start ging normaal. Vooral rond de grote steden rijdt het verkeer langzamer. Inmiddels staat er al 372 kilometer file. De A7 staat vanuit Zaandam over 16 kilometer tussen het knooppunt Zaandam en Avenhorn vast.

Veel weggebruikers willen vandaag vroeg thuis zijn vanwege Sinterklaas. Daardoor ontstaan alle dagelijkse files vandaag vroeg.

Rijkswaterstaat waarschuwde vanmorgen al voor de pakjesavondspits. Dat deden ze voor het heerlijk avondje netjes in rijm:

Sint waarschuwt eenieder die op 5 december de weg op gaat.

Pas op dat je niet al vroeg in de file staat.



De avondspits zal eerder beginnen dan normaal,

dus volg de verkeersinformatie optimaal.



Al vanaf 15.00 uur moet je rekening houden met extra drukte rond Rotterdam en Utrecht.

Een uur eerder dus dan op een normale woensdag, is tegen Sint gezegd.



Ook tussen Amsterdam en Den Haag op de A4

ontstaat de woensdagmiddagfile veel eerder dan regulier.



De piek van de spits wordt verwacht tussen 16.45 en 17.00 uur.

In lange files terechtkomen op Pakjesavond is wel erg zuur.