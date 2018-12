Kitty van Male en Barry Schep vrijdag sidekicks bij NH Sport

EGMOND AAN ZEE - Hockeyster Kitty van Male en korfbalcoach Barry Schep schuiven vrijdagavond aan als sidekick van presentator Erik-Jan Brinkman bij NH Sport tijdens de eerste dag van de Finder Darts Masters.

Schep, momenteel coach van de korfballers van Blauw-Wit Amsterdam, is aanwezig van 19.00 uur tot 21.00 uur. De wedstrijden in Hotel Zuiderduin beginnen om half acht en tussendoor zal Schep zijn licht over het darten en andere dingen laten schijnen.

Vanaf 21.00 uur is het de beurt aan Van Male. De speelster van Amsterdam, die maar liefst 116 interlands speelde en bovendien Olympisch goud en zilver pakte, blijft tot het einde van de avond.

Live bij NH

De Finder Darts Masters begint komende vrijdag en duurt tot en met zondag. Alle wedstrijden van het toernooi zijn live te zien bij NH op internet en televisie. Neem hier een kijkje voor het complete deelnemersveld!