24 uur Nederpop-marathon op NH Gooi

HILVERSUM - Voor de vierde keer presenteert streekomroep NH Gooi 24 Uur Scherp de Zeis. Op donderdag 6 december wordt er van 00.00 t/m 00.00 uur enkel Bruisend Nederpop uitgezonden via de verschillende uitzendkanalen van NH Gooi.

Presentator Hylke Steggerda kruipt voor deze marathonuitzending de gehele dag achter de microfoon voor een speciale en lange editie van het Nederpop-programma Scherp de Zeis. Kort samengevat: een Scherp de Zeis-uitzending in een XXL-uitvoering, natuurlijk aangevuld met een aantal bijzondere extra's.

Tijdens deze marathonuitzending hoort de luisteraar de gehele dag het beste uit eigen land voorbij komen: bandjes, singer-songwriters, gloednieuwe muziek, klassiekers uit het verleden, grote hits, verborgen pareltjes. Van Guus Meeuwis tot Douwe Bob en van Doe Maar tot Kensington.

De luisteraar kan zijn/haar favoriete Nederlandse plaat doorgeven voor deze speciale radio-uitzending. Scherp de Zeis is ook benieuwd waarom juist dit nummer hem of haar raakt. De favoriete tracks kunnen worden doorgegeven via de mail, Facebook, Instagram of Twitter.