Sinterklaas verrast ziekenhuispatiënten: "Compleet verbaasd, echt genoten!"

DEN HELDER - Het was voor vele patiënten een fantastisch moment: het bezoek van Sinterklaas. De goedheiligman maakte speciaal tijd vrij voor het Gemini Ziekenhuis in Den Helder.

Van jong tot oud, iedereen beleefde een prachtig moment toen de Sint met zijn pieten langs het bed of in de zaal kwam staan. Er werd blij gereageerd, al was het voor sommigen even schrikken. "Ik was in slaap gevallen, maar ik hoorde ze zingen en toen werd ik gelijk wakker", vertelt meneer Vink. "Ik aanbid Sinterklaas en zijn zwarte pieten. Ik vind het geweldig, ondanks mijn leeftijd stel ik het zeer op prijs!"

Gedicht voor iedere patiënt

De Sint heeft alle afdelingen van het ziekenhuis bezocht en voor iedere patiënt was er een speciaal gedicht voorbereid. Van de kinderafdeling, tot de dialyseafdeling, overal werd er een gedicht voorgedragen en een cadeau bezorgd. "Ik zie hier heel veel mensen die ziek zijn, maar ook heel positief", beschrijft Sinterklaas zijn bezoek. "Dat heeft mij heel goed gedaan, om dat te zien."

"Ik was gewoon compleet verbaasd", zo brengt een andere man uit. "Dat verwachtte ik helemaal niet, dat je als oudere man Sinterklaas mag zien. Ik heb echt genoten!" De goedheiligman was ervan overtuigd dat hij vandaag nog genoeg tijd zou hebben alle afdelingen van het ziekenhuis te kunnen bezoeken.