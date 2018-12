Hilversum staat stil bij oprichting Nederlandse Seintoestellen Fabriek 100 jaar geleden

HILVERSUM - Het is exact 100 jaar geleden dat de Nederlandse Seintoestellen Fabriek werd opgericht en neerstreek in Hilversum. Een jubileum waar wel bij stil mag worden gestaan, vonden enkele Hilversummers. En dat werd dus ook gedaan.

Er is met medewerking van Beeld en Geluid en de Nederlandse Vereniging voor de Historie van de Radio een mini-expositie ingericht in de Bibliotheek Hilversum, genaamd de 'groene wand'. Het is nog tot en met morgen te zien.

NH Gooi was ook bij de festiviteiten, en sprak zelfs met een zoon van een van mensen van het eerste uur: