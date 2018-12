Buurman hoort gekke geluiden en betrapt drie inbrekers op heterdaad

NEDERHORST DEN BERG - Dankzij een alerte buurtbewoner zijn vannacht bij een inwoner van de Legakker in Nederhorst den Berg drie inbrekers op heterdaad aangehouden, nog voor ze er met waardevolle spullen vandoor konden gaan.

De buurman hoorde rond 3 uur in de nacht vreemde geluiden. Toen hij naar buiten keek, zag hij op straat een man voor het huis van zijn buren staan. Hij belde direct de politie, deze sloot alle vluchtwegen rond het huis af. Al snel werden twee inbrekers aangehouden.

Een derde inbreker had zich verstopt in de schuur. De dieven - mannen van 20, 21 en 22 uit Amsterdam - hadden spullen bij zich om in te breken.

De auto van de inbrekers is door de politie in beslag genomen.