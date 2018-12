Kamer wil opheldering afkeuren plan Lelystad Airport

SCHIPHOL - De Tweede Kamer wil van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat weten waarom de Europese Commissie niet akkoord gaat met haar plan om vliegtuigen te verplaatsen van Schiphol naar Lelystad Airport. De minister zei "teleurgesteld" te zijn over het besluit.

Van Nieuwenhuizen wilde vanmiddag tijdens een debat over luchtvaart niet ingaan op de redenen voor Brussel om niet akkoord te gaan. Omdat ze nog in gesprek is met de Europese Commissie over een aanpassing van haar voorstel, wil ze niets zeggen over de motivering van de afwijzing. Ze stuurt binnenkort een brief naar de Kamer over de kwestie.

Lelystad moet vakantievluchten van Schiphol overnemen. Daardoor komt er ruimte op Schiphol vrij voor intercontinentale vluchten en overstappers. Op Lelystad komen geen nacht- en vrachtvluchten, herhaalde de minister. De opening van het uitgebreide Lelystad is al twee keer uitgesteld. De opening staat nu gepland voor april 2020.