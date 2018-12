Gemeente Hoorn wil duurzamere huizen en geeft subsidies en leningen

HOORN - De gemeente Hoorn wil dat de bewoners hun huizen duurzamer maken. Om ze te stimuleren verstrekt ze leningen en subsidies voor bijvoorbeeld zonnepanelen, warmtepompen en isolatie.

Bewoners van Hoorn die hun huis duurzamer willen maken kunnen in 2019 een subsidie of lening krijgen via de gemeente. Voor een dak- of vloerisolatie, HR++ glas en groene daken (daken met begroeiing) kun je maximaal 500 euro subsidie ontvangen. Voor zonnepanelen heeft de gemeente 250 euro over. Als je meerdere verduurzamingen tegelijk doet krijg je maximaal 750 euro.

Op = op

Vanaf 15 januari kun je voor verschillende duurzame maatregelen een lening tot 25.000 euro aanvragen. De gemeente wil het met de lening en subsidie makkelijker maken voor inwoners om in een duurzame woning te investeren. Er is in totaal een leningbudget van 250.000 euro en een subsidiebudget van 100.000 euro beschikbaar. "Voor de subsidie en lening geldt op = op", aldus de gemeente Hoorn.

Verenigingen van Eigenaren kunnen minimaal 10.000 euro en maximaal 100.000 euro lenen. Het is wel noodzakelijk dat meer dan 75 procent van de lening gebruikt wordt voor de aanschaf van zonnepanelen. Voor de huiseigenaren geldt dat er minimaal 2.500 euro en maximaal 25.000 euro geleend kan worden. Dit is bijvoorbeeld voor isolatie, warmtepompen en zonnepanelen.