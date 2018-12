Kerstmis vieren tussen schapen in Schaapskooi op Blaricummerheide

BLARICUM - Het Goois Natuurreservaat stelt volgende week zondag de Schaapskooi op de Blaricummerheide open voor een Kerstfeest tussen de schapen. Bezoekers kunnen er van 13.30 tot 16.00 uur terecht voor 'winterse gezelligheid'.

Terwijl een kudde Drentse Heideschapen op de heide rondloopt, is er in de Schaapskooi muziek van het koor van Vocal Easy en Kerstensemble Muziekvereniging St. Jan - Laren. Naast het luisteren naar muziek en kerstverhalen kunnen kinderen onder begeleiding kaarsen maken van bijenwas en engeltjes knutselen van schapenwol.

Gooische Koffiebus

De Koffie Society zorgt met de zogenaamde 'Gooische Koffiebus' voor winterse koek en zopie. De toegang tot het kerstfeest bij De Schaapskooi is gratis. Wel wordt gevraagd om een financiële bijdrage voor Goois Natuurreservaat.

De Schaapskooi ligt op de Blaricummerheide achter restaurant Tafelberg aan de Oude Naarderweg 3 in Blaricum. Het is wandelend, fietsend of met het openbaar vervoer te bereiken. Parkeergelegenheid voor auto's is beperkt.