Belangrijke getuige in zaak-Sjeddy komt terug op herinnering aan fatale messteek

HAARLEM - Een belangrijke getuige in de zaak van de doodgestoken Sjeddy Ibrahim in Haarlem-Oost is vandaag voor het Gerechtshof onder ede teruggekomen op een eerdere getuigenis. Eerder verklaarde Martin L. te hebben gezien dat de hoofdverdachte Richardo L. de fatale messteek toebracht aan de toen 22-jarige Haarlemmer, maar nu heeft hij "daar geen antwoord op".

Vanaf vandaag dient het hoger beroep van drie verdachten bij het Hof. Verdachte Richardo L. is veroordeeld tot tien jaar cel, omdat hij wordt gezien als degene die de ene dodelijke messteek toebracht in de Nieuwjaarsnacht van 2016. Zijn DNA is op het mes aangetroffen en er zijn getuigenissen tegen hem.

Andere verdachten

Maar er waren meer jonge Haarlemmers bij het incident aanwezig. Onder wie Layminda van Z., die door de rechtbank is veroordeeld tot vier jaar voor poging doodslag en openlijke geweldplegingen op een van de aanwezigen. Roxanne O. is vorig jaar veroordeeld tot 12 maanden cel vanwege haar betrokkenheid bij de confrontatie die nacht. Zij is in hoger beroep gegaan.

Lees ook: Drie jaar na fatale messteek in hart van Sjeddy staat hoofdverdachte voor Hof

De geëscaleerde ruzie ging in eerste instantie tussen getuige Martin L. aan de ene kant en de twee vrouwelijke verdachten aan de andere kant. Hoofdverdachte Richardo L. voegde zich tijdens de met drank en drugs doordrenkte nacht bij de twee dames, toen het op de Zomervaart tot een confrontatie met Martin kwam. De jonge moeders hadden messen uit een bestek-lade gepakt toen ze naar buiten gingen.

Uiteenlopende verklaringen

De verklaringen over wat er buiten op straat is gebeurd, lopen zeer uiteen. Martin L. beweerde eerder dat zijn vriend Sjeddy aan kwam lopen om de boel te sussen. Hij had gezien dat hoofdverdachte Richardo L. Sjeddy zag steken met een mes. Vandaag zei hij voor het Gerechtshof op de vraag wat hij precies had gezien: "Daar heb ik geen antwoord op." Rechter Eric Mijnsberge concludeerde vervolgens dat het verhaal van Martin L. 'steeds vager' wordt.

Lees ook: Medeverdachte in zaak van doodgestoken Sjeddy wil stoppen met hoger beroep Gerechtshof zegt nee

Mijnsberge hield Martin L. ook voor waarom hij zo nodig de confrontatie met de twee andere verdachten op zocht. De een is moeder van zijn neefje en met de ander had hij een relatie gehad. Zij lokten hem naar ze toe, scholden per telefoon en daagden hem uit. "Waarom bent u daar dan heen gegaan? Waarom dacht u niet: we hebben allemaal wat gedronken, dit kunnen we beter een ander moment afhandelen?"



Uit de hand

Martin besloot dat hij het midden in de nacht toch wilde uitpraten. Op de Zomervaart werd hij volgens eigen zeggen opgewacht door de drie verdachten die messen in hun handen hadden. Daarop besloot hij zich te verdedigen en liep de situatie uit de hand. Dat eindigde met vele messteken en een neergestoken Sjeddy op de grond.

Layminda van Z. en Roxanne O. werden vandaag voor het eerst in de rechtszaal gehoord. Roxanne zegt niets en beroept zich op haar zwijgrecht. Layminda zegt dat Martin L. een verkeerde lezing geeft over wat haar rol is in het geheel. Zij zegt zich niet te herinneren - ze gebruikte cocaïne en veel drank die nacht - iemand te hebben gestoken. Ze zou alleen op een hoek hebben gestaan en werd op een gegeven moment neergestoken.

Vervolg

Hoofdverdachte Richard L. beroept zich op zijn zwijgrecht. Donderdag gaat de zaak verder in Amsterdam met onder meer slachtofferverklaringen van de familie van Sjeddy.