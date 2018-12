Strijd tegen geluidsoverlast dj-evenement Alkmaar groeit: steeds meer bezwaarmakers

ALKMAAR - Steeds meer binnenstadbewoners van Alkmaar strijden tegen het jaarlijkse dj-evenement De Brug Draait Door. Inmiddels maken vijftig mensen bezwaar tegen het festival in de openlucht en bijbehorende geluidsoverlast.

De groep van ontevreden Alkmaarders meldde zich vanochtend in het stadhuis voor een hoorzitting waarbij een bezwarencommissie hun bezwaren van bewoners aanhoorde, meldt mediapartner Alkmaar Centraal.

Eén van de woordvoerders van de bewoners is André Bakker. "Wij vragen ons af hoe de overheid dit toe kan laten. Hoe kunnen ze zeggen dat een evenement belangrijker is dan het belang van de bewoners? Het doel van onze bezwaarprocedure is om het college de kans te geven om de hele beslissing over het festival te heroverwegen. Daar hebben burgers recht op."

Zondagsrust

Laus Vogelaar van de Vereniging Zondagsrust staat de bewoners bij in hun bezwaar. "Het belang is niet alleen dat er godsdienstoefeningen gedaan kunnen worden, maar ook dat er op zondag openbare rust moet zijn en dat is er zo niet."



"Mensen die er wonen gaan langzamerhand weg en daar komen dan jongeren voor in de plaats. Dat is eigenlijk wat de gemeente wil, want jongeren in de binnenstad passen beter in het plaatje, maar dat moet je echt niet willen hoor", vult een bewoonster aan.

Volgens de gemeente is het aantal evenementen op de Platte Stenenbrug inmiddels teruggebracht tot één. De commissie brengt uiteindelijk advies uit aan het gemeentebestuur.