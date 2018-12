Jonge vriendengroep redt nieuwjaarsduik Egmond aan Zee

EGMOND AAN ZEE - Er komt toch een nieuwjaarsduik in Egmond aan Zee! Dat is te danken aan twee mannen uit Egmond aan den Hoef. Deze vrienden, Hidde van der Pol (27) en Tom Valkering (33), nemen de organisatie op zich voor het beroemde evenement. "Zo'n mooie traditie moet gewoon doorgaan."

Lange tijd leek het erop dat de editie op 1 januari 2019 niet kon doorgaan. De oude organisatie had moeite met het vinden van genoeg vrijwilligers. Van der Pol ziet dit hem wél lukken, vertelt hij aan NH Nieuws. "Ik ben iets jonger van geest dan de oude organisatie. Zo willen al mijn vrienden - veertien stuks - alvast meehelpen. Dan hebben we er nog een stuk of elf nodig."

12.000 euro

Er zou nog zo'n 12.000 euro nodig zijn om de financiering rond te krijgen, maar dat moet volgens Van der Pol ook geen probleem zijn met alle welwillende ondernemers in de kustplaats. "Ik weet alleen al veertig zaken die wel willen bijdragen. Dat geld hebben we zo bij elkaar. Wij gaan er in ieder geval alles aan doen."

De gemeente laat weten aan NH Nieuws weten volledig mee te werken. "We vinden het hartstike mooi dat zo'n groep is opgestaan om deze mooie traditie voort te zetten", aldus een woordvoerder. Op dit moment wordt de vergunning geregeld.

"Superleuk dat het doorgaat. Dit hoort bij Egmond", zegt Edwin Buis, voorzitter van de Egmondse Reddingsbrigade. Hij kondigt aan dat hij en zo'n veertien collega's meewerken en op 1 januari aanwezig zijn op het strand.

Reddende Hoevers

Opvallend genoeg zijn de twee kersverse organisatoren geen Derpers, maar komen ze uit Egmond aan den Hoef. "Dat precies wij nu regelen dat een traditie uit Egmond aan Zee door moet gaan", grapt Van der Pol. Dat betekent wel dat hij het niet te laat kan maken op oudjaarsavond. "Ik vind nieuwjaarsdag sowieso veel gezelliger, mede door de nieuwjaarsduik. Mensen komen echt van heinde en verre voor dit mooie evenement. Dat moet doorgaan."

Tickets voor de jaarlijkse frisse duik zijn vanaf vrijdag te koop.