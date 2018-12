Alwin Out blij met uitverkiezing voor Korfbal Challenge: "Het is zo vet"

KOOG/ZAANDIJK - Korfballer Alwin Out van KZ doet eind december met het Nederlands team mee aan de jaarlijkse Korfbal Challenge. De talentvolle Zaandammer is daar heel blij mee: "Het is zo vet!"

"Ik kreeg vorige week een appje van de bondscoach dat ik was uitgenodigd om mee te doen met de Korfbal Challenge. Ik vroeg nog aan mijn moeder: 'Lees ik dit wel goed?' Ik was hartstikke verrast, het is een hele eer", vertelt de 21-jarige Out aan Korfbal.nl.

Eigen ding doen

Van 27 tot en met 30 december speelt Out met TeamNL Korfbal verschillende wedstrijden in Topsportcentrum Rotterdam. De tegenstanders zijn Suriname, Chinees Taipei en België. "Deze verkiezing zie ik, gezien mijn ontwikkeling, wel als een bekroning. Het is al super vet dat ik erbij mag zijn, de minuten in het veld zouden top zijn. Ik ben vooral blij als het goed gaat en lekker mijn ding kan doen."

Niet bezig met Oranje

De kans bestaat dat hij daarna vaker uitgenodigd wordt. "Daar heb ik nooit echt over nagedacht", zegt Out. "Ik word hier en daar wel in de media genoemd, maar ik sta daar niet veel bij stil. Natuurlijk is het wel een doel van me om later in het echte Oranje te komen. Dat zou ik supermooi vinden."

Andere Noord-Hollanders

Ook KZ-teamgenoten Esther Cordus, Anouk Haars, Marjolijn Schenk en Jordi Pasma zijn opgeroepen voor TeamNL. Namens Blauw-Wit zijn Marloes Frieswijk en Momo Stavenuiter vertegenwoordigd.