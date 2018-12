Invallen in Velsen, Amstelveen en Amsterdam bij actie tegen Italiaanse maffia

VELSEN - Bij een grote, internationale actie tegen de Italiaanse 'Ndrangheta', een maffiaclan uit het Italiaanse Calabrië, zijn onder meer in Amsterdam, Amstelveen en Velsen invallen gedaan.

Behalve in de drie Noord-Hollandse gemeenten zijn ook panden in Zoetermeer, Rotterdam, Tegelen en Sittard doorzocht. In veel gevallen gaat het om horecagelegenheden, waaronder pizzeria's en hotels, zei Fiod-directeur Bert Langerak tijdens een persconferentie over de actie.

Bij de invallen in Nederland zijn vijf verdachten opgepakt, maar in welke gemeenten dat is gebeurd, is niet bekendgemaakt.

Negentig aanhoudingen

Het gaat om een gecoördineerde actie tegen het criminele samenwerkingsverband dat in heel Europa actief is. De actie is in Nederland, Italië, Duitsland en België gelijktijdig, ook in andere landen zijn Nederlanders opgepakt.

In totaal zijn negentig mensen aangehouden, is voor twee miljoen euro crimineel geld in beslag genomen, en is 140 kilo xtc en 3.000 tot 4.000 kilo cocaïne gevonden.

De actie is het gevolg van een onderzoek dat in 2016 is begonnen en wordt op Europees niveau gecoördineerd.

Eerder werden in Noord-Holland al meerdere leden van de Ndrangeheta opgepakt. Zo werd in 2009 in Diemen de voortvluchtige leider Giovanni S. opgepakt op verdenking van de moord op zes leden van een concurrerende clan, in 2007 een pizzeria in het Duitse Duisburg.

Later dat jaar werd in Aalsmeer Gianluca R. aangehouden. Hij reed op z'n scooter door Aalsmeer toen hij door een arrestatieteam werd aangehouden. Hij bleek zich in Hoofddorp te verschuilen voor de Italiaanse justitie, die hem eerder had veroordeeld tot levenslang.

In 2015 bleken de banden van de Ndrangheta met Aalsmeer nog veel nauwer: na de aanhouding van drie in Aalsmeer woonachtige Italiaanse broers, bleek dat de Ndrangheta al jarenlang actief was op de Aalsmeerse veiling. Behalve van het verstoppen van drugs tussen de bloemen, werden ze ook beschuldigd van oplichting van tientallen bloemenhandelaren en transporteurs.