Dubbele onderscheiding voor Telstar-icoon Chris van der Zwan

VELSEN - Een bijzondere week voor Chris van der Zwan. Maandag werd de 74-jarige ondernemer door Michael van Praag benoemd tot lid van verdienste van de KNVB. Dinsdag werd het nog mooier voor hem: Velsens burgemeester Frank Dales benoemde het Telstar-icoon tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

"Wie had dat kunnen denken?', vraagt Van der Zwan zich hardop af. "Ik ben er heel trots op. Ik ben op een leeftijd gekomen waarbij je gaat stoppen met werken, stoppen met sport en met andere dingen. Dan vraag je je af wat er voor de rest nog gaat komen in je leven. Maar dit is wel iets waar ik echt trots op ben. Ik zag het ook totaal niet aankomen."

Van der Zwan was 34 jaar bestuurslid bij Telstar en hielp met het opzetten van de stichting Telstar Thuis in de Wijk. Daarnaast was hij belangrijk bij het opzetten van de Telstar Vrouwen. De aanleiding voor de onderscheiding was het vertrek van Van der Zwan uit de Raad van Commissarissen van Telstar. Hij was elf jaar lid van de RvC, waar hij de portefeuille voetbalzaken onder zijn hoede had. Tijdens zijn laatste vergadering in de RvC werd hij verrast door burgemeester Dales voor zijn grote verdiensten voor het voetbal, de maatschappij en het bedrijfsleven.

Even trots

"Als je maatschappelijk kijkt en naar sport, dan denk ik dat het lintje in een iets hoger aanzicht staat", denkt Van der Zwan. "Maar aan de andere kant is het ook zo dat de tijd bij Telstar ook zakelijke kanten heeft. Als je het dan allebei krijgt en ook nog eens in twee dagen, dat is wel een unicum. Dus eigenlijk ben ik op beide onderscheidingen even trots."

Van Praag

Voor de KNVB-onderscheiding werd hij verrast door Van Praag. "Dat was niet zo moeilijk voor hen. We hadden een bijeenkomst met zo'n 160 man voor de toekomst van Telstar. Toevallig zit ik met Van Praag in een werkgroep. Hij zat in Ierland en zou later aanhaken bij de bijeenkomst. Toen bleek dat hij eigenlijk niet voor de bijeenkomst kwam, maar dat hij mij naar voren riep om een lintje te overhandigen voor mijn verdiensten voor de KNVB. Na 34 jaar besturen van Telstar en vrouwenvoetbal had ik niet meer verwacht dat nog te krijgen", aldus Van der Zwan.