Politie legt uit: hierom kon kotsende autorijder onder invloed toch in auto stappen

AMSTERDAM - De 29-jarige man die vannacht onder invloed in zijn auto kotste en op het politiebureau in slaap viel had een rijverbod. Ondanks dat is hij na zijn vrijlating in de auto gestapt en gaan rijden. Na een achtervolging is hij weer aangehouden. Hoe zit dit? "Wat hij deed mocht niet, maar het was zijn eigen verantwoordelijkheid", legt de politie uit aan NH Nieuws.

Vannacht twitterde de politie dat ze een 'dronken' man had aangehouden, nadat hij vanuit zijn auto zelf de ambulance had gebeld. In de tweet was te lezen dat hij op het politiebureau in slaap viel en 'keihard snurkend een heel bosgebied omkapte'.

De man kreeg op het bureau een bloedtest en op basis daarvan werd zijn rijbewijs ingenomen. Dat bevestigt de politie aan NH Nieuws.

In auto gestapt

Alleen: de man stapte daarna gewoon weer in zijn auto. Na een achtervolging is hij vervolgens aangehouden bij Zaandijk. Waarom kan iemand die is gearresteerd voor rijden onder invloed vervolgens gewoon weer de weg op?



"Op het moment dat iemand na een aanhouding niet zelfredzaam is (red. niet op zijn benen kan staan), kan hij bij het politiebureau worden binnengehouden om 'zijn roes uit te slapen'. Dat was in dit geval niet nodig. Deze man was in staat om zelf naar huis te komen, maar had wel een rijverbod. Daar heeft hij zich aan te houden, maar toch is het zijn eigen verantwoordelijkheid of hij weer in de auto stapt. En dat heeft hij gedaan. Op dat moment maakt hij zich weer schuldig aan een strafbaar feit. Hij is vervolgens dus wéér aangehouden. Hij maakt zijn straf hiermee nog erger. Maar de politietaak zit er nu op; het Openbaar Ministerie bepaalt welke strafeis hij krijgt."