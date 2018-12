Deel dit artikel:













Medeverdachte in zaak van doodgestoken Sjeddy wil stoppen met hoger beroep: Gerechtshof zegt 'nee' Foto: Michel van Bergen (bewerking NH Nieuws)

HAARLEM - In de zaak van de met een mes doodgestoken Sjeddy uit Haarlem-Oost heeft medeverdachte Layminda van Z. verzocht haar hoger beroep in te trekken. Reden is dat ze 'verder wil en wil zorgen voor haar zoon'. Het hof wees dit verzoek af omdat het maatschappelijk belang en dat van de benadeelden voorrang heeft op haar persoonlijke belang.

De eerste zittingsdag over de moord op de 22-jarige Haarlemmer is vandaag; hij werd tijdens nieuwjaarsnacht 2016 doodgestoken. Hoofdverdachte Richardo L. is veroordeeld voor tien jaar gevangenis en vecht die straf deze week aan voor het Gerechtshof in Amsterdam. Ondanks vele getuigenissen blijft hij vasthouden aan zijn onschuld. Lees ook: Drie jaar na fatale messteek in buik van Sjeddy staat hoofdverdachte voor Hof Intrekken

Tijdens de zitting liet medeverdachte Layminda vanochtend weten haar hoger beroep te willen intrekken. Zij werd eerder al veroordeeld tot vier jaar cel. Haar verzoek zou geen schuldbekentenis zijn. Ze wil zich neerleggen bij de vonnis. "Ik wil een streep zetten achter de zaak. Ik wil voor mijn zoon zorgen", zou de vrouw, die inmiddels vrij is en niet meer in Haarlem woont, als motivatie hebben gegeven. Lees ook: Tien jaar cel voor doodsteken Sjeddy Ondanks dat het Openbaar Ministerie geen problemen had met het stoppen van haar hoger beroep, wees het Hof dit toch af. Van Z. moet de zaak dus voortzetten. Later vandaag meer over de zaak. 💬 Whatsapp ons!

