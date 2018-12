Oh jee: een nat pak voor Sinterklaas op pakjesavond

NOORD-HOLLAND - Sinterklaas en zijn pieten hebben vanavond in de hele provincie hun paraplu nodig, want er komen buien aan.

In Noord-Holland is het deze middag en vanavond bewolkt met af en toe een regenbui. "De temperaturen blijven steken rond de 8 graden", zegt NH-weerman Jan Visser.

Aan de kust moet de Sint uitkijken op de daken, want het kan er gaan waaien. Harder dan in de rest van provincie.

The day after

Morgen blijft het ook bewolkt. De dag begint op veel plaatsen droog, maar wat later in de ochtend is de kans groot dat het gaat regenen. Dan kan je mooi met je cadeautjes spelen!