Chef-kok RKZ maakt in vrije uurtjes marsepein-kunstwerk voor zieke kinderen

BEVERWIJK - Marcel Schumacher, chef-kok van het Rode Kruis Ziekenhuis, heeft traditiegetrouw de kinderafdeling tijdens de sinterklaasviering getrakteerd op een kunstwerk van marsepein. "De kinderen een geluksmomentje bezorgen: daar gaat het om."

Schumacher maakt het in zijn eigen tijd. "Dit is toch fantastisch om te doen? Kinderen horen het sinterklaasfeest te vieren", vertelt de kok van het ziekenhuis, die er twee dagen voor had vrij genomen.

Hij gaat verder: "Het is ieder jaar weer een uitdaging om iets nieuw te verzinnen, want ik doe dit al meer dan veertig jaar. Maar het is weer goed gelukt. Een dikke 15 uur werk, maar de kinderen zijn blij en dat is waar je het voor doet."

Vorig jaar maakte Schumacher voor de veertigste keer een kunstwerk. NH Nieuws maakte toen deze reportage bij hem thuis: