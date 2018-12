Aangereden hond bijt man die hem uit sloot probeert te redden

WEESP - Een hond die maandagavond werd aangereden op de Gooilandseweg bij Weesp heeft een man gebeten die hem uit de sloot probeerde te halen.

Dat schrijft de politie op Facebook. De hond stond volgens de automobilist 'opeens' midden op de rijbaan. Hij probeerde het dier nog te ontwijken, maar kon een aanrijding niet voorkomen.

De hond kwam via de berm in de sloot naast de weg terecht. Iemand die het ongeluk zag gebeuren, stopte, rende achter de hond aan en sprong het water in.

Weinig dankbaarheid

De hond, waarschijnlijk gewond door de aanrijding, liet zich niet eenvoudig uit de sloot halen en zette bovendien z'n tanden in z'n redder. De bijtwonden waren zo ernstig dat de man zich in het ziekenhuis moest laten behandelen.

De onfortuinlijke hond is door medewerkers van de dierenambulance meegenomen; het dier zou aan zijn verwondingen zijn bezweken.

De politie zoekt zowel de redder als de eigenaar van de hond. Het dier is vrij groot en heeft een donkere vacht.