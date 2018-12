Haarlemse startup test opwekken energie uit golven

HAARLEM - SMS Power BV, een startup uit Haarlem, krijgt een lening van 300.000 euro van het Innovatiefonds Noord-Holland. Het bedrijf gaat het geld gebruiken voor de 'Slow Mill Pilot Texel' om in zee duurzame elektriciteit uit golven op te wekken.

De eerste testen worden binnenkort op 4 kilometer uit de kust van Texel uitgevoerd. Als deze proef succesvol wordt afgesloten, kunnen op termijn ongeveer 100 huishoudens door een prototype van de Slow Mill van duurzame energie worden voorzien. Als 10 procent van de Noordzeekust langs Texel gebruikt kan worden voor installaties van de Slow Mill kan dat het hele eiland duurzaam maken.

Erwin Croughs, directeur van SMS Power: "Met de financiering van het Innovatiefonds Noord-Holland wordt het ons mogelijk gemaakt om de meest belangrijke stap in ons ontwikkeltraject te zetten. Het aantonen dat golfenergie in Nederland niet alleen mogelijk is maar ook een goede business case kan vormen, is iets wat onze technologie op de kaart zal zetten, zowel hier als in andere Noordzeelanden."

Een dochteronderneming van SMS Power BV, SMS Projects uit Rotterdam, gaat de technologie testen.

Wouter Keij, directeur Innovatiefonds Noord-Holland: "De innovatie van SMS Power kan een hele belangrijke toevoeging zijn aan de bestaande mogelijkheden om op een duurzame manier elektriciteit op te wekken. Het project op Texel is een primeur. Het wordt de eerste keer dat de Slow Mill technologie in de praktijk wordt getest en ook echt elektriciteit gaat leveren. Onze financiering leidt hopelijk tot vervolgfinanciering door derden waardoor deze innovatie op veel grotere schaal kan worden gebruikt."