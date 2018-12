De Peiling: Sinterklaas surprises maken, verschrikkelijk of leuk?

NOORD-HOLLAND - De een draait z'n hand er niet voor om, de ander ziet er als een berg tegenop: Sinterklaas surprises maken. Doe of deed jij het?

Zucht van verlichting

Klinkt er bij jou een zucht van verlichting als je hoort: 'We doen dit jaar geen surprises met Sinterklaas'? Of is dat jammer omdat jij als echte knutselaar juist vol overgave surprises maakt.

Basisschool

In de hoogste groepen van de basisschool wordt nog vaak Sinterklaas gevierd met surprises. Maken jouw kinderen die zelf of zit jij als ouder tot diep in de nacht tot je ellebogen in een emmer papier maché omdat SpongeBob maar niet wil lukken?

Pronken met jouw surprise

Is surprises maken verschrikkelijk of verschrikkelijk leuk? We horen het graag van je! Trots pronken met een fotootje van je creaties mag natuurlijk ook! Mail een foto naar depeiling@nhnieuws.nl, dan zetten wij jouw surprise online.

Op NH Radio hoor je De Peiling tussen 18.00 en 19.00 uur. Bel of Whatsapp 088-8505152 als je mee wilt praten. De meeste reacties op De Peiling staan op de Facebookpagina van NH Nieuws. Geen Facebook maar wel een mening? Mail je verhaal dan naar depeiling@nhnieuws.nl.