De Peiling: Help jij ons aan een leuk gedicht?

NOORD-HOLLAND - De een draait z'n hand er niet voor om, de ander ziet er als een berg tegenop: Sinterklaas surprises maken. Doe of deed jij het?

Zucht van verlichting

Klinkt er bij jou een zucht van verlichting als je hoort: 'We doen dit jaar geen surprises met Sinterklaas'? Of is dat jammer omdat jij als echte knutselaar juist vol overgave surprises maakt.

Basisschool

In de hoogste groepen van de basisschool wordt nog vaak Sinterklaas gevierd met surprises. Maken jouw kinderen die zelf of zit jij als ouder tot diep in de nacht tot je ellebogen in een emmer papier maché omdat SpongeBob maar niet wil lukken?

Pronken met jouw surprise

Is surprises maken verschrikkelijk of verschrikkelijk leuk? We horen het graag van je!

Trots pronken met een fotootje van je creaties mag natuurlijk ook! Mail een foto naar depeiling@nhnieuws.nl, dan zetten wij jouw surprise online.

Sttt, tegen niemand zeggen!

Behalve jouw mening over surprises willen we vandaag nog iets aan je vragen:

De foto boven dit artikel is ons eigen knutselwerkje voor collega Bart die elke dag de techniek doet bij de radio-uitzendingen van De Peiling. Hij krijgt deze surprise vanavond live op de radio. Er zit een Belgisch bierpakket in verstopt. We hebben nog wel een goed gedicht nodig. Help jij ons aan een leuk gedichtje? Dan maak je kans op 1 van de 10 chocoladeletters die we onder de inzenders verloten!

Info over Bart

Om je op weg te helpen wat info over Bart. Het is een zeer gewaardeerde collega, nooit gestressed, altijd vrolijk met een flink arsenaal aan studiograppen. Hij houdt op zijn tijd wel van wat hij zelf 'een klein biertje' noemt. Daar kan hij prima mee uit de voeten, net als met een mengpaneel. Het is een opvallende verschijning met lange blonde krullen tot op zijn schouders, maar Bart is geen 20 meer. Ook geen 30 of 40 trouwens, dus op het achterhoofd beginnen die krullen langzaam aan een ietsiepietsie dunner te worden.

Gedichten insturen

Een gedicht insturen kan naar hetzelfde mailadres als waar je ons jouw surprises kunt laten zien: depeiling@nhnieuws.nl.

Op NH Radio hoor je De Peiling tussen 18.00 en 19.00 uur. Bel of Whatsapp 088-8505152 als je mee wilt praten. De meeste reacties op De Peiling staan op de Facebookpagina van NH Nieuws. Geen Facebook maar wel een mening? Mail je verhaal dan naar depeiling@nhnieuws.nl.