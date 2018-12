Westfriesgasthuis stoomt verpleegkundigen klaar voor de toekomst

WEST-FRIESLAND - De eerste hbo-verpleegkundigen van het Westfriesgasthuis hebben deze week hun diploma in ontvangst genomen. Zij hebben een verkorte opleiding in het nieuwe beroepsprofiel gevolgd en mogen zich nu de eerste regieverpleegkundigen van Nederland noemen.

Er is nu weinig verschil tussen mbo-verpleegkundigen en hbo-verpleegkundigen: zij hebben dezelfde verantwoordelijkheden, taken en beloningen. Een mbo-verpleegkundige met niveau vier wordt algemeen verpleegkundige. Een hbo-verpleegkundige wordt een regieverpleegkundige en heeft een meer coördinerende rol voor de patiënt.

"In ons ziekenhuis krijgen de mbo-verpleegkundigen de gelegenheid om naast het werk een verkorte hbo-opleiding te doen via de LOI", aldus programmaleider Lisette Berkhoff.

Complexe zorg

De schaarste die ontstaan is op de arbeidsmarkt kan alleen opgelost worden door meer zorgverleners in te zetten. Zij zijn nodig voor de complexe zorg. Er zal daarom ook meer onderscheid komen tussen de verschillende verpleegkundigen.

Het ziekenhuis werkt al drie jaar aan de nieuwe verpleegkundeprofielen die per 2020 het verschil moeten maken. Samen met de LOI (onderwijsinstelling) zijn ze een korte opleiding gestart, waarmee studenten op een versnelde manier een hbo-opleiding kunnen volgen.

"Een mooie kans voor wie dat wil en wie er geschikt voor is. We horen terug dat het best een zwaar traject is, maar dat de opleiding ook energie geeft. Wij zijn enorm trots op deze groep mensen. Trots op hun doorzettingsvermogen. We zien heel gemotiveerde verpleegkundigen", zegt Berkhoff.

Het ziekenhuis wil alle mbo-verpleegkundigen op het hart drukken dat zij net zo hard nodig zijn en dat ze van harte welkom zijn.