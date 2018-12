Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Haarlemmermeer test kennis over fusiegemeente met YouTube-quiz Foto: Gemeente Haarlemmermeer

HAARLEMMERMEER - Een potje bowlen, bioscoopbonnen, concertkaartjes of tickets voor Mysteryland of Awakenings. De prijzenkast van de gemeente Haarlemmermeer is goed gevuld. Kans maken? Doen dan mee met de grote Haarlemmermeer-quiz.

De quiz is bedacht om je kennis over het nieuwe Haarlemmermeer te testen. Op 1 januari fuseert Haarlemmermeer namelijk met Haarlemmerliede en Spaarnwoude, waarmee een nieuwe gemeente met een bestaande naam ontstaat. Wat valt er allemaal te zien en te doen? En hoe was het er vroeger? Hoe goed ken jij de gemeente? Iedereen van binnen en buiten Haarlemmermeer mag meedoen. Lees ook: Haarlemmerlieders trots op boek over historie: "Je moet je roots kennen!"



Kans maken

Wie kans wil maken op de prijzen moet de tien video's kijken die de gemeente heeft gemaakt om uiteindelijk het juiste 'quizwoord' te vinden. Bekende Haarlemmermeerders, onder wie olympisch kampioene Esmee Visser en 'Boer zoekt Vrouw'-boer Martin van der Peet, stellen vragen over een locatie, persoon of activiteit in de nieuwe gemeente.



Bekijk hieronder de eerste video:





Elke quizvraag levert een letter op, met de tien gevonden letters moet uiteindelijk het quizwoord gevormd worden. Tot en met maandag 10 december kun je jouw antwoord doorsturen via het



Prijzen

Deelnemers maken kans op een van de tien prijzen om de gemeente samen met familie of vrienden nóg beter te leren kennen. Met vier personen klimmen en tokkelen bij Klimpark21

Met vier personen een boottocht bij Van Assema in Penningsveer met koffie met 'omfietsappeltaart' toe

Met twee personen naar Awakenings

Met twee personen naar Mysteryland

Een diner-voor-twee bij Bij Qunis in het oude stoomgemaal van Lijnden

Met vier personen naar het Historisch Museum en het Cruquius Museum met een kop koffie of thee

Een diner-voor-twee in brasserie Het Gemaal in Halfweg

Met twee personen naar een concert naar keuze bij poppodium Duycker (m.u.v. uitverkochte concerten of concerten van externe partijen)

Met zes personen naar Claus bowling en Escape World in Hoofddorp

Met vier personen naar de film in CineMeerse in Hoofddorp Elke quizvraag levert een letter op, met de tien gevonden letters moet uiteindelijk het quizwoord gevormd worden. Tot en met maandag 10 december kun je jouw antwoord doorsturen via het quizformulier Deelnemers maken kans op een van de tien prijzen om de gemeente samen met familie of vrienden nóg beter te leren kennen.

Burgemeester Onno Hoes reikt de prijzen persoonlijk uit op de nieuwjaarsreceptie van de nieuwe gemeente op vrijdag 4 januari 2019. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003