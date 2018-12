Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Brand in Juttersmuseum op Texel snel onder controle Foto: Google Streetview

DE KOOG - In Schipbreuk en Juttersmuseum Flora in De Koog op Texel heeft vanochtend enige tijd brand gewoed. Inmiddels is het vuur onder controle.

Dat twittert de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Een woordvoerder meldt aan NH Nieuws dat de brandweer in actie kwam nadat er rook bij het pand aan de Pontweg was gezien. Bij het museum aangekomen bleek er inderdaad brand te woeden. De brandhaard was snel gevonden, waarna de brandweer het vuur bluste. Over de omvang van de schade en de oorzaak van de brand is nog niets bekend. In het museum worden strandvondsten van de afgelopen 75 jaar tentoongesteld.