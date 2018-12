Deel dit artikel:













Politie Den Helder waarschuwt automobilisten: 'Check voor vertrek je wielbouten' Foto: Shutterstock

DEN HELDER - De politie Den Helder waarschuwt automobilisten in de stad om voor vertrek te controleren of alle wielbouten nog aanwezig zijn en vastzitten. Niet zonder reden, want de afgelopen tijd zijn meerdere auto's in de stad gesaboteerd.

Dat schrijft de politie Den Helder op Facebook, om daar aan toe te voegen dat ook de wielbouten van dienstvoertuigen van de politie zelf 'zijn losgedraaid of zelfs geheel zijn verwijderd'. Een politiewoordvoerder verwoordt de gebeurtenissen minder stellig. Volgens hem is bij één politieauto geconstateerd dat de wieldoppen los zaten. "Maar die auto kwam net uit de garage, dus daar kan het ook mee te maken hebben." Hoewel niet alle gedupeerde autoeigenaren aangifte hebben gedaan, raadt de Helderse politie aan dit wel te doen. "Losse wielbouten zijn namelijk erg gevaarlijk. In de aangifte komt vernieling en poging tot zware mishandeling en/of doodslag te staan, omdat het om 'levensgevaarlijke praktijken' gaat." Lees ook: Wielen politicus Paul Meijer losgedraaid: "Dit is doelgericht geweest" De betreffende auto-eigenaren hadden niet direct door dat hun bolides waren gesaboteerd. "Sommigen kwamen er pas achter nadat zij hun auto bij de garage hadden aangeboden omdat zij toch het idee hadden dat er 'iets' niet klopte aan het voertuig", schrijft de politie. Lees ook: Ook wielen van Hoofddorpse café-eigenaar losgedraaid: "Een zieke geest" Als een wiel er met een snelheid van 50 kilometer per uur afloop, 'is het gevolg niet te overzien', schrijft de politie. "Daarom adviseren wij ook om toch even langs de wielen te lopen om te kijken of alles in orde is voordat u instapt." 💬 Whatsapp ons!

