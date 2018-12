Stomdronken man kotst in auto, snurkt politiebureau bij elkaar en gaat weg weer op

AMSTERDAM - Een 29-jarige automobilist is vannacht stomdronken van de weg gehaald. Hij kotste tijdens het rijden zijn auto onder, belde daarop zelf de ambulance en snurkte later het hele politiebureau bij elkaar. Opvallend genoeg is de bestuurder daarna wel weer in zijn auto gestapt, om na een achtervolging te worden aangehouden.

Dat laat de politie weten via Twitter.

Nadat de ambulance de man had gecontroleerd, zou hij waggelend in z'n auto zijn gestapt. Daarna moest de automobilist blazen, maar dit lukte niet. Eenmaal op het politiebureau viel hij in slaap en 'kapte 'ie al snurkend hele bosgebieden om', twittert de politie. In afwachting van de uitslag van een bloedprik op alcohol werd zijn rijbewijs ingenomen. Daarna zou de dronkenlap tot zijn zinnen zijn gekomen.

Achtervolging

In een tweet daaronder laat de politie weten dat de bestuurder vannacht wél gewoon weer is gaan rijden. Hij is even later - na een achtervolging - door het politieteam uit Zaandijk aangehouden.