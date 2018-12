Spitsstrook A9 dicht door technische storing: vertraging neemt toe

HAARLEMMERLIEDE - Slecht nieuws voor verkeer op de A9: door een technische storing blijft de spitsstrook bij Rottepolderplein richting Amstelveen voor onbepaalde tijd dicht.

Dat melden de ANWB en Rijkswaterstaat. De storing levert inmiddels een kleine vertraging op. Tussen Beverwijk-Oost en de brug over Zijkanaal C komt het verkeer over een afstand van vier kilometer slechts nauwelijks vooruit. Rond 6.50 uur leverde dat een kwartier vertraging op, maar de file groeit nog.

Meer verkeer

Behalve op de A9 staat er inmiddels ook een kleine file op de A7, tussen Avenhorn en Purmerend. Verkeer op de N247 tussen de N517 naar Volendam en de aansluiting met de A10 moet rekening houden met 'grote vertraging', meldt Rijkswaterstaat. Toch lijkt het met tien minuten oponthoud vooralsnog mee te vallen.