Vrachtwagen rijdt zich klem onder balkon in Hoorn

HOORN - Een vrachtwagen is vanavond op de Waterman in Hoorn tegen een balkon gereden. Het voertuig kwam vervolgens klem te zitten onder het balkon.

De kleine bezorg-vrachtwagen reed tegen het balkon door nog onbekende oorzaak. De vrachtwagen kan niet meer verder rijden en zit klem onder het balkon. De gemeente is onderweg om de constructie te checken. Brandweerlieden houden ondertussen de wacht om bij een eventuele verzakking meteen in actie te kunnen komen. Er is niemand gewond geraakt.