Rian van Dam wordt nieuwe burgemeester Hollands Kroon

HOLLANDS KROON - Rian van Dam wordt de nieuwe burgemeester van Hollands Kroon. Dat is zojuist bekend gemaakt tijdens de gemeenteraadsvergadering in Anna Paulowna.

Van Dam woont in Alkmaar, waar ze wethouder was. Ze volgt VVD'er Jaap Nawijn op. Nawijn is sinds 2012 burgemeester van de fusiegemeente en wilde er aanvankelijk nog zes jaar aan vastknopen, maar hij zag daar toch van af. Nawijn blijft wel waarnemend burgemeester tot de nieuwe burgemeester is aangesteld.