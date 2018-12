Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Gratis toegang Hermitage voor alle Catharina's en Amalia's Foto: NH Nieuws

AMSTERDAM - (AT5) Prinses Catharina-Amalia viert aanstaande vrijdag haar vijftiende verjaardag. Reden voor een feestje voor álle Catharina's en Amalia's, want zij mogen op deze dag gratis naar de tentoonstelling Classic Beauties in de Hermitage in Amsterdam.

Behalve de Catharina's en Amalia's, kan ook iedereen met een naam die hier enigszins op lijkt haar geluk niet op. Katja's, Kate's, Amelia's of Amelie's zijn namelijk ook van harte welkom. Uiteraard moet er wel een geldig legitimatiebewijs worden meegenomen. Lees ook: Van Gogh Museum en Rijksmuseum in top 3 beste musea ter wereld De tentoonstelling Classic Beauties belooft de beste voorbeelden van neoclassistische kunst te laten zien uit de collectie van de Hermitage in St. Petersburg, zoals beelden van Canova en schilderwerken van Mengs, Kauffman en Batoni. Classic Beauties is nog te zien tot en met 13 januari 2019. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003