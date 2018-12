Ooggetuige zag ontvoering peuter: 'Oma ging rennen en bleef maar schreeuwen'

HAARLEM - Een kledingverkoopster op de markt bij Winkelcentrum Schalkwijk in Haarlem zag de nasleep van de peuter ontvoering vanmiddag. Een man pakte de twee-jarige op en rende met haar weg van haar opa en oma.

"Ik zag een oma met grijze haren. Ze begon te schreeuwen en hard te rennen achter iemand aan", vertelt verkoopster Wildan Sairoglu. "Ik dacht: Oma blijft schreeuwen. Toen ging iedereen achter haar aan."

De man stond was volgens Wildan naar de flats gerend die tegenover de markt staan. "Bij het gele gebouw hebben ze een man gepakt met een kind. Dat zagen wij. De man heeft het kind opgetilt."

Lees ook: Phaedra (44) rende achter peuter-ontvoerder aan: "Sta nog te trillen op m'n benen"

Omstanders konden de man vlug overmeesteren, waarna de peuter terug is gegeven aan haar Oma. De man is meegenomen door de politie, die volgens een marktkoopman met veel materieel aan kwam: "Ze kwamen van heinen en ver aan. Het irriteerde op een gegeven moment, zoveel politieauto's."

Geschrokken

Het is onduidelijk waarom de man de peuter meenam. Hij zou een verwarde indruk maken. Omstanders zijn er flink van geschrokken. "Vreselijk. Hoe is dit mogelijk weet je", vertelt een verkoopster. "Je hebt zelf vijf kinderen. En als dat gebeurd, dat is gewoon je grootste angst denk ik. Dat dit soort dingen kunnen gebeuren."