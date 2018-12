Plastic megakwal confronteert Den Helder met eigen rotzooi

DEN HELDER - Een enorme kwal van plastic afval confronteert inwoners van Den Helder binnenkort met hun eigen troep. De kwal is onderdeel van de Helderse Lichtroute die volgende week start. Bedenker Manouk van Deutekom hoopt dat de boodschap overkomt: "Ruim je rotzooi op. Vervuil de zee niet!"

Er zitten heel wat kilo's plastic afval in de kwal met een doorsnede van 2,5 meter en bijna 4 meter lang. Allemaal plastic afval uit Den Helder. Manouk van Deutekom liep al langer met het idee om er iets van te maken. "Ik heb vooral een boodschap te vertellen. Je moet geen plastic achterlaten op het strand. Nergens eigenlijk."

De plastic kwal is één van de werken tijdens de Lichtroute die 15 december van start gaat. "Het thema is visserij en daar horen vervuilde oceanen ook bij. Ik heb dit jaar meegedaan aan de Beach Cleanup-tour. We hebben het schoonste strand van Nederland, maar 166 kilo plastic op 7 kilometer is nog altijd teveel."

Verschillende scholen hebben meegewerkt aan de megakwal. Manouk: "Het ziet er mooi uit. Schattig wat de kinderen hebben gemaakt, maar als je het verhaal erbij hoort, hoop ik toch dat het tot denken aanzet."