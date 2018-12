Gemeentebestuur Bergen: "Geen sprake van ambtsmisdrijf. BBB moet uitspraken intrekken"

BERGEN - "Er is geen sprake van een ambtsmisdrijf." Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in een reactie op de voortdurende uitspraken van de lokale partij Behoorlijk Bestuur Bergen. Die partij beticht het college geen aangifte te hebben gedaan toen er vermoedens waren dat drie à vier ambtenaren niet integer zouden hebben gehandeld.

"Er is geen enkel vermoeden van niet integer handelen van medewerkers van de BUCH in de lijn van de zaak EvH. Daarom is er geen enkele verplichting om aangifte te doen", stelt het gemeentebestuur in een persbericht.

Ambtenaar EvH werd eerder met strafontslag gestuurd omdat hij een hypotheek zou hebben verkregen van een projectontwikkelaar waar hij als ambtenaar zaken mee deed.

Lees ook: BBB: ''Als het college van Bergen niet aftreedt moet de provincie ingrijpen''

Het gemeentebestuur zegt verder: "De uitspraken van de fractievoorzitter Koos Bruin van BBB over het plegen van een ambtsmisdrijf zijn ongefundeerd en berusten op een verkeerde interpretatie van de wet (artikel 162 wetboek van Strafvordering)."

Volgens het college is de wet duidelijk: "De plicht tot aangifte geldt alleen indien de aangifteplichtige weet dat het feit zich heeft voorgedaan en in de redelijke veronderstelling verkeert dat dit feit kan worden gekwalificeerd als een (ambts)misdrijf."

Lees ook: Rechter besluit: ontslag topambtenaar Bergen terecht

"De norm die de fractievoorzitter hanteert, namelijk kennis hebben van een vermoeden, komt niet in de buurt van de norm die de wet voorschrijft", gaat het persbericht verder.

Uitspraken intrekken

"Het college verzoekt de fractievoorzitter zijn uitspraken in te trekken. De fractie van BBB beschadigt met zijn uitspraken geheel ten onrechte de medewerkers van Werkorganisatie de BUCH. De melding die de fractievoorzitter van BBB bij de Rijksrecherche heeft gedaan, is daar nog steeds in onderzoek. Wij verlenen hieraan alle medewerking en het Openbaar Ministerie maakt te zijner tijd de uitkomsten van het onderzoek kenbaar."