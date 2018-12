Politie: 'SUV-steker' stak waarschijnlijk ook hardloopster en fietser in Castricum

CASTRICUM - De politie denkt dat de twee aangereden vrouwen in Castricum, net als de 18-jarige hardloopster uit Egmond aan den Hoef, zijn neergestoken. Dat meldt de politie op haar website.

Eerder zei de politie al dat er werd onderzocht of de twee waren geraakt door een scherp voorwerp. Inmiddels zegt de politie dat de twee vrouwen in Castricum 'vermoedelijk' zijn aangereden en neergestoken, net als de 18-jarige hardloopster in Egmond aan de Hoef.

Op vrijdag 23 november werd een 18-jarige fietsster in Castricum aangereden door een grijze SUV-auto. Vlak daarna gebeurt hetzelfde bij een 52-jarige hardloopster door volgens de politie "meer dan vermoedelijk dezelfde auto". Beide slachtoffers raakten gewond: de ene vrouw aan haar arm, de andere had een klaplong.

Drie dagen later, op 26 november, werd in Egmond aan den Hoef de 18-jarige Esmee aangereden tijdens het hardlopen. Vlak na de aanrijding werd ze in haar borst gestoken en lag ze enkele dagen op de intensive care.

De politie onderzoekt al een tijdje of er verband is tussen de zaak in Egmond en de zaak in Castricum. Omdat de hardloopster in Egmond werd neergestoken, wordt nu gekeken of de verwondingen van de twee andere vrouwen óók door een scherp voorwerp zijn ontstaan.

Het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedt vanavond aandacht aan de steekpartij en de twee aanrijdingen. "We hopen dat we goede tips binnenkrijgen", aldus een woordvoerder eerder tegen NH Nieuws. "Want als blijkt dat dezelfde man de drie vrouwen heeft verwond, dan moeten we hem te pakken krijgen."