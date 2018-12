Phaedra (44) rende achter peuter-ontvoerder aan: "Sta nog te trillen op m'n benen"

HAARLEM - Rond het middaguur probeerde een man een 2-jarig meisje te ontvoeren bij Winkelcentrum Schalkwijk in Haarlem. De 44-jarige Phaedra liep daar nietsvermoedend over de markt, toen ze de oma van de peuter hoorde gillen. Zonder zich te bedenken rende ze achter de dader aan.

"Ik sta nog steeds te trillen op mijn benen", vertelt ze aan NH Nieuws. "Toen de vrouw begon te schreeuwen, dacht ik in eerste instantie dat hij haar tasje had gepakt. 'Houd hem tegen!', riep ze. Iets verderop zag ik een lange gozer rennen, met een kindje in zijn armen."

Phaedra zet de achtervolging in, nog steeds met het idee dat de man op geld uit was. "Ik zag al een jongen achter de dader aangaan en niemand deed verder iets, dus ik begon ook te rennen. Iets verderop haalde ik ze in en had die jongen hem te pakken. Hij riep tegen hem: 'wat doe je! Je pakt iemand z'n kind!'. Toen had ik pas door het een ontvoering was."

Bang voor een mes

Ook Sultan uit Haarlem zag de man met het kind langsrennen en greep in. "Ik woon in de buurt en was gewoon lekker aan het winkelen op de markt toen ik twee mannen op mij af zag rennen. De achterste riep iets naar me, ik ben er toen instinctief voor gaan staan. Met bonkend hart, dat wel", vertelt Sultan. "De ontvoerder greep om zich heen toen hij mij zag, ik was echt bang dat hij een mes ofzo wilde pakken, maar hij leek het ineens op te geven en werd in de kraag gegrepen."

Terug naar oma

De man geeft zich over en het kindje wordt aan haar oma terug gegeven. Maar wanneer Phaedra zich omdraait, ziet ze dat de ontvoerder weer de benen heeft genomen. "Ik ben er meteen weer achteraan gegaan. In eerste instantie zag ik hem niet, maar later gelukkig wel. Hij rende een steegje in en daar hebben we hem met z'n drieën klemgezet en vastgepakt."

Erg in de war

De dader geeft zich 'gemakkelijk' over. "Hij was heel erg in de war en zei dingen als 'ik weet het ook niet meer' en 'ik zie dingen'. Hij ging ook zo met de politie mee. Toen ben ik teruggegaan naar de opa en oma en het kindje. Zij kon gelukkig al meteen weer lachen. Ergens fijn dat ze nog zo jong is, want dan heeft ze hopelijk geen trauma."

Phaedra is flink ontdaan van de gebeurtenis. Vooral het idee dat het ook zomaar anders had kunnen aflopen, raakt haar. "Als we niks hadden gedaan, wat was er dan gebeurd? Ik heb zelf ook een kind en je moet er echt niet aan denken."

Onderzoek

De politie liet eerder weten dat de man vastzit en wordt verhoord. Zijn motief wordt nog onderzocht, maar ook volgens de politie maakte hij een verwarde indruk.