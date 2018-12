Bram 'Pommetje' Biesterveld: "Om te slagen heb je een beetje geluk nodig"

HOOFDDORP - Bram Biesterveld, bekend van zijn rol als Pommetje Horlepiep, is een geboren entertainer. We zijn nog niet binnen of we hebben de eerste moppen al aangehoord. Zijn schilderijen staan uitgestald en zijn accordeon en plakboeken zijn binnen handbereik. Het interview kan beginnen.

Biografie



Naam: Bram Biesterveld



Geboren: 16 november 1939



Beroep: zanger, acteur, entertainer





"Eigenlijk zit het er vanaf mijn jeugd al in", zegt Bram Biesterveld. "Ik was toen al aan het dansen en gek aan het doen." Maar dat doen natuurlijk veel kinderen op die leeftijd. Om in het vak te slagen, heb je volgens hem ook 'een beetje geluk' nodig.

Willy Alberti

Biesterveld begon zijn carrière als zanger van Napolitaanse liedjes, een genre waarmee Willy Alberti groot was geworden. "Maar Willy was gewoon heel eerlijk nummer 1."

Daarna volgden vele klussen totdat Biesterveld bij de Revu van Snip & Snap onderdak vond. "Dat was een prachtige tijd. Je leerde daar alles."

Lees ook: Carry Tefsen: "Als ik ergens ben, gebeurt het nog heel vaak dat mensen 'Mien' tegen me zeggen"

Bram Biesterveld werd bij het grote publiek bekend dankzij de rol van Pommetje Horlepiep in de gelijknamige televisieserie uit de jaren zeventig. Pommetje was het manusje-van-alles in dienst van de deftige baron Theobald, gespeeld door Henk Molenberg.

Onrechtvaardigheid

"Pommetje was iemand die niet tegen onrechtvaardigheid kon. En eigenlijk kan ik daar zelf ook niet tegen. Je kruipt als het ware in die rol, maar met je eigen ik. Je wordt alleen voor even iemand anders. Maar je kan het alleen maar spelen als je 'je eigen ik' d'r in stopt. Dat is het meest natuurlijke."

Kijk hier voor mee Noord-Hollandse iconen.