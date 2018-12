Rooktegel voor hoofdingang van gemeentehuis Hilversum weggehaald

HILVERSUM - De rooktegel voor de ingang van het gemeentehuis van Hilversum is vandaag weggehaald en vervangen voor twee tegels met de tekst 'rookvrije generatie'.

Het weghalen van de rooktegel is een eerste stap om de gemeenteplekken rookvrij te maken. Roken bij de ingang werd als overlastgevend voor zowel ambtenaren als bezoekers ervaren.

"De huidige rookvoorzieningen zijn onvoldoende ingericht om overlast van tabaksrook te voorkomen", zegt wethouder Annette Wolthers. "Deze situatie is niet wenselijk en daarnaast strijdig met de ontwikkelingen die we vanuit de gemeente hebben ingezet voor bewoners."

Hilversum heeft zich met zo'n 30 organisaties in de regio Gooi en Vechtstreek aangesloten bij de Alliantie Nederland Rookvrij. De gemeenteraad vroeg het college om te kijken of er een rookvrije zone rondom het raadhuis kan komen. Wolthers: "In de commissievergadering van 31 oktober heb ik toegezegd om de rooktegel voor de hoofdingang van het raadhuis weg te halen. Dit is een eerste stap in de verdere ontwikkeling van ons rookbeleid.”