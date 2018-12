NH Airtime: Mee met Cathay Pacific's Airbus A350-1000

SCHIPHOL - Zaterdagochtend 1 december om 6.30 uur landde er voor het eerst een Airbus A350-1000 op Schiphol. Cathay Pacific uit Hong Kong had de primeur. NH Airtime was aan boord.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Cathay Pacific vloog tot dit weekend dagelijks met de Boeing 777-300ER tussen Hong Kong en Amsterdam. Voortaan is dat de Airbus A350, een stiller en zuiniger toestel dan de Boeing. Prettig voor de maatschappij en de passagiers, maar ook voor de omwonenden van Schiphol die er minder last van moeten krijgen.

Aan boord van de Airbus A350-1000 zijn 334 zitplaatsen. De kist heeft een grote business class, waar veel vraag naar is: 46 stoelen die volledig plat kunnen. Er zijn 32 zitplaatsen in premium economy en 256 in de economy klasse.

De vlucht van Hong Kong naar Amsterdam duurt zo'n twaalf uur. NH Airtime kreeg een plaats in de sjieke business class en probeerde natuurlijk alles uit wat zo'n luxe stoel te bieden heeft..

Kenners van de Airbus A350-familie zullen het niet ontgaan zijn: twee keer per week zet Cathay de kleinere Airbus A350-900 in voor de vlucht naar Amsterdam. Vanaf januari zal de A350-1000 dagelijks op Schiphol te zien zijn.