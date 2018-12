Brussel zit Lelystad Airport dwars

LELYSTAD - De Europese Commissie heeft bezwaren tegen de regeling die vluchten van Schiphol naar Lelystad Airport moet verplaatsen. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur trekt daarom de zogenoemde verkeersverdelingsregel in.

Dat laat de bewindsvrouw aan de Tweede Kamer weten. Met de verkeersdelingsregel wil het ministerie luchtvaartmaatschappijen dwingen vakantievluchten te verplaatsen van Lelystad naar Schiphol. Dat is namelijk nodig om de plannen voor Lelystad uit te voeren.

Het is echter lastig om die maatregel voor elkaar te krijgen omdat die niet in strijd mag zijn met de Europese mededingingsregels. De Europese Commissie zegt dat het huidige plan geen autonome groei toestaat op Lelystad. Bovendien zou alleen Schiphol nu kunnen profiteren van Lelystad Airport en andere luchthavens niet.

Het bezwaar vanuit Brussel is mede naar aanleiding van een inspraakronde voor luchtvaartmaatschappijen. Van Nieuwenhuizen is met de Europese Commissie in gesprek om de regeling aan te passen.

De regeling was in juli naar Brussel gestuurd. Een woordvoerster van het ministerie kan niet zeggen of er vertraging ontstaat door de bezwaren van de Europese Commissie. Lelystad Airport zou in april 2020 moeten opengaan. Die doelstelling is nog steeds "realistisch", aldus de woordvoerster.

Vakantievluchten Schiphol

Lelystad moet een deel van de vakantievluchten van Schiphol overnemen. Tot 2023 zou het om maximaal 10.000 starts en landingen per jaar gaan. Na een herindeling van de luchtvaart zou dat moeten groeien naar 45.000 vliegbewegingen. Daardoor zou er ruimte op Schiphol ontstaan.

De uitbreiding van Lelystad is al twee keer uitgesteld. In het oosten en noorden van het land is veel bezwaar tegen de plannen, onder meer vanwege laagvliegen. Begin dit jaar nog besloot Van Nieuwenhuizen de uitbreiding met nog een jaar uit te stellen omdat opening in 2019 onverantwoord zou zijn.