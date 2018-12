Mixteam FC Volendam boekt overwinning op reserves NAC Breda

VOLENDAM - Een mixteam van FC Volendam heeft dinsdagmiddag met 3-0 gewonnen van de reserves van NAC Breda. Bij de ploeg van Hans de Koning, met veel wisselspelers van het eerste team, keerde Gerry Vlak terug van zijn blessure. De middenvelder was direct trefzeker.

Doordat veel van de wisselspelers van het eerste elftal te oud zijn om mee te spelen bij Jong FC Volendam, hebben zij weinig mogelijkheden om tot speelminuten te komen. Daarom worden er door Het Andere Oranje meerdere oefenduels gespeeld, zodat ook zij toch enig wedstrijdritme blijven houden. Onder andere Enzo Stroo, Teije ten Den, Gijs Smal, Nordin Bakker, Paul Kok, Ties Evers, Nick Runderkamp en dus Vlak kwamen in actie. Bij NAC stond onder meer Volendammer Robert Mühren in de basis.

De eerste treffer kwam op naam van Dani van der Moot. De aanvaller is een proefspeler bij de Volendammers kwam eerder uit voor onder meer Jong PSV en Jong FC Utrecht. Nadat Vlak tijdens zijn rentree de 2-0 maakte, deed ook Stroo nog een duit in het zakje. Hij zorgde voor de 3-0, wat tevens de eindstand bleek.

Kaars

"Het was een lekker wedstrijdje, een goede wedstrijd van de jongens", vond trainer De Koning, die Martijn Kaars ook een halfuurtje mee liet spelen. "Hij had afgelopen zaterdag al negentig minuten gespeeld bij het tweede elftal, dus hij heeft vandaag een halfuurtje meegedaan. We moeten hem natuurlijk niet over de kop laten lopen. Gelukkig konden we de wissels goed op elkaar afstemmen, dus dat is wel lekker."