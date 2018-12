Haarlemmerlieders trots op boek over historie: "Je moet je roots kennen!"

HAARLEMMERLIEDE - Ze zijn bijna zo trots als de Friezen: de oude inwoners van gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Een boek over de geschiedenis is dan ook iets wat met de naderende fusie met Haarlemmermeer als geroepen komt. Want: "De historie mag niet verloren gaan," aldus Spaarndammer Henk Koelman.

Nergens in de archieven was een boek te bekennen over de geschiedenis van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De gemeente fuseert binnenkort met gemeente Haarlemmermeer en dan zal de naam van Haarlemmerliede en Spaarnwoude niet meer gebruikt worden.

Lees ook: Gemeenteraad Haarlemmermeer krijgt vorm



Een boek over de historie bestond nog niet, en daarom heeft historicus Frank van de Poll in opdracht nu alles opgetekend. "Tegenwoordig leven we in een tijd waarin mensen steeds vaker verhuizen en de binding met de omgeving steeds minder wordt", vertelt de historicus. "De verhalen die vanoudsher van generatie op generatie worden doorverteld, die zijn er dan ook niet meer. Wie vertelt de verhalen dan nog door? Daarom moet je het opschrijven."



Strijd tegen het water

Met behulp van oudere bewoners die nog wél die verhalen kennen, schreef Frank het boek over de vroegste geschiedenis, tot aan de fusie. "Je moet je roots kennen", zegt Spaarndammer Henk Koelman. Hij is lid van één van de drie historische verenigingen van de gemeente.

Lees ook: Dit is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Haarlemmermeer

"Het is een gebied met een bijzondere geschiedenis", weet hij. Koelman vertelt vol passie hoe tweeduizend jaar geleden de huidige kustlijn werd gevormd. "Maar eerder al, zo'n vijfduizend jaar geleden, woonden hier al mensen op de zandrug die door de Noordzee werd gevormd." Op die plek is het kerkje De Stompe Toren in Spaarnwoude gebouwd.

Het gevecht tegen het water is volgens historicus Van de Poll de rode draad in de geschiedenis van het gebied. "Overstromingen, dijkdoorbraken. Onvoorstelbaar hoe hard het leven was van de mensen die hier leefden."

Te koop

Volgende week wordt het boek 'Haarlemmerliede en Spaarnwoude - van veenwildernis tot wonen in het groen' overhandigd aan de commissaris van de Koning tijdens de laatste raadsvergadering in de gemeente. Het boek is dan ook verkrijgbaar in de boekhandel.

"Ik hoop dat veel mensen het gaan aanschaffen en lezen", zegt Koelman met een brede glimlach. "Want wie het verleden niet kent, kan de toekomst niet aan."