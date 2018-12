Deel dit artikel:













Bikkelen voor Sint en Piet: koude en natte pakjesavond voor de boeg Foto: ANP / Shutterstock

NOORD-HOLLAND - ‘Sint en Piet gaan met gemak met hun paard op ’t dak, geen regen of wind kan hen hinderen’. En dat is maar goed ook, want het wordt een koude en natte pakjesavond.

"Het wordt guur weer, met regelmatig regenbuien vanaf de middag en een koude avond", voorspelt weerman Jules Geirnaerdt voor morgenavond. De wind komt uit het zuidoosten met een windkracht tussen de drie en vijf. Lees ook: Sinterklaasstress? 12 tips voor een knallende surprise of vernuftig gedicht Ook de rest van de week blijft het nat. Jules verwacht enkele fikse buien op donderdag en vrijdag wordt een echte regendag met veel wind. In het weekend zet de wind nog een tandje bij en zorgt samen met een bui hier en daar voor flinke windhozen en wisselvallig weer. 💬 Whatsapp ons!

