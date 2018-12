Amsterdam Pirates tovert hal om in honkbalparadijs

AMSTERDAM - De honkballers van het Amsterdamse Pirates krijgen een prachtige hal om ook in de winterperiode voluit te kunnen trainen. Daarvoor wordt de bestaande hal helemaal verbouwd. Dat meldt de club op haar site.

Dat gebeurt in samenwerking met BP Sports BV, het bedrijf van Bob Prins, een van de initiatiefnemers van de afgebrande StrikeZone in Lijnden, waar honk- en softballers het hele jaar terecht konden voor indoortrainingen.

Er komt in de vernieuwde hal hetzelfde kunstgras als op het eerste veld van Pirates. Er komen verplaatsbare honken, zowel op pupillen- als op volwassenenafstand. Er komen twee slagkooien in de hal, die kunnen worden weggeschoven. En er komen een aantal state-of-the-art pitch- en slagtrackers. En natuurlijk pitchmachines.

Buiten de tijden dat de club straks in de hal aan het trainen is of andere activiteiten heeft, wordt de hal verhuurd aan BP Sports en kunnen belangstellenden tegen betaling bijvoorbeeld een half uurtje ballen gaan meppen, of aan pitches werken met uitgebreide data analyse. Ook komt er een staf van personal honkbaltrainers die kunnen helpen; van een clinic voor beginnende honkballers tot de perfectionering van de slagtechniek.

Op het balkon, waar nu de bestuursruimte is, komt een volledig ingericht krachthonk.