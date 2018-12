Deel dit artikel:













Zaans echtpaar rijdt in levensgevaarlijk gebied: 'Klein foutje kan fataal zijn' Foto: Clean2Antarctica

ZAANSTAD - Het Zaanse echtpaar Edwin en Liesbeth ter Velde, die samen in een speciale auto naar de Zuidpool op en neer rijden voor het goede doel, staan vast in levensgevaarlijk gebied. Dat schrijft Hart van Nederland. De expeditieploeg moet extreem voorzichtig zijn, want een kleine fout kan fataal zijn.

Het echtpaar Ter Velde, die onder de naam Clean2Antartica de tocht zijn aangegaan, rijden namelijk door een crevasse gebied, een plek met veel scheuren in het ijs die met sneeuw bedekt zijn. Dat schrijft het SBS-programma. Eén verkeerde bocht en de auto verdwijnt in een met sneeuw bedekte spleet. Lees ook: Zaans echtpaar gaat met auto van plastic afval naar Antarctica De Zaanse Edwin ter Velde en zijn vrouw Liesbeth toeren op dit moment naar de Zuidpool. Dit doen zij in hun zelfgebouwde zonne-wagen van plastic, om mensen te inspireren bewuster met moeder natuur om te laten gaan. Kijk hier naar hoe het echtpaar aankwam op Antartica:

